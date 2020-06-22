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22.06.2020  08:02   

Где в Харькове не будет воды 22 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с), пр. Тракторостроителей, 63 (п. №5), ул. Валентиновская (Блюхера), 22, 24, (п. №4), 35/81(п. №2, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 15 (п. №3, стояк) до 20:00 22.06.20 г.

Новобаварский район:
ул. Маршала Конева, 9 (п. №2, стояк) до 20:00 22.06.20 г.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 75 (п. №5, стояк) до 20:00 22.06.20 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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