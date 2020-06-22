Где в Харькове не будет воды 22 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с), пр. Тракторостроителей, 63 (п. №5), ул. Валентиновская (Блюхера), 22, 24, (п. №4), 35/81(п. №2, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 15 (п. №3, стояк) до 20:00 22.06.20 г.
Новобаварский район:
ул. Маршала Конева, 9 (п. №2, стояк) до 20:00 22.06.20 г.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 75 (п. №5, стояк) до 20:00 22.06.20 г.
Воспользуйтесь этим днем, чтобы расставить приоритеты и определить желанную цель на ближайшее будущее, а также хотя бы на шаг, но приблизиться к ней.
Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем кратковременный дождь, гроза.
22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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