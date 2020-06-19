Где в Харькове не будет воды 19 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 54 (спаренный стояк) до 17:00 19 июня;
ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 19 июня.
Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 30 (стояк) до 20:00 19 июня.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Местами кратковременный дождь, по области гроза.
В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 18 июня Днём устойчивой гастрономии. В 2017 году он прошёл впервые.
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