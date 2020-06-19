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19.06.2020  08:07   

Где в Харькове не будет воды 19 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 54 (спаренный стояк) до 17:00 19 июня;
ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 19 июня.

Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 30 (стояк) до 20:00 19 июня.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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