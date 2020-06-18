Как коммунальщики ликвидируют порывы

Работы были выполнены: ул. Мира, 86, ул. Кольцевая, 25, ул. Семиградская, 24, пр. Тракторостроителей, 110, проезд Стадионный, 14/1, пер. Осипенко, 10, ул. Велозаводская, 37, пос. Песочин (ул. Надежды, 15-а), ул. Среднеуральская, 16, пр. Победы, 66, пр. Людвига Свободы, 24, пер. Отакара Яроша, 10, ул. Отакара Яроша, 12, ул. Новомирная, 27.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.