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18.06.2020  09:46   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 17 июня было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Мира, 86, ул. Кольцевая, 25, ул. Семиградская, 24, пр. Тракторостроителей, 110, проезд Стадионный, 14/1, пер. Осипенко, 10, ул. Велозаводская, 37, пос. Песочин (ул. Надежды, 15-а), ул. Среднеуральская, 16, пр. Победы, 66, пр. Людвига Свободы, 24, пер. Отакара Яроша, 10, ул. Отакара Яроша, 12, ул. Новомирная, 27.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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