18.06.2020 09:03

Где в Харькове не будет воды 18 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Астрономическая, 44-а (п. №1, стояк) до 20:00 18 июня.



Московский район:

ул. Гарибальди, 3, 3-а, 5 до 15:00 18 июня.; ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Академика Павлова, 130 (п. №2, стояк), ул. Маршала Батицкого, 10 (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 46-а (кор. №2, п. №1, стояк) до 20:00 18 июня.



Немышлянский район:

проезд Стадионный, 9 до 17:00 18 июня;

ул. Благодатная, 2-а (п. №2), ул. Маршала Рыбалко, 37 (п. №6, стояк) до 20:00 18 июня.



Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 117 (п. №2), ул. Тимирязева, 30 до 20:00 18 июня.



Основянский район:

пр. Гагарина, 304 (п. №1) до 20:00 18 июня.



Слободской район:

ул. Александра Матросова, 8 (п. №4, стояк) до 20:00 18 июня.



Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 20 (п. №4), 39 (п. №11) до 17:00 18 июня;

ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64, 66, ул. Деревянко, 4-а (п. №3, стояк), ул. Балакирева, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 18 июня.