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18.06.2020  09:03   

Где в Харькове не будет воды 18 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Астрономическая, 44-а (п. №1, стояк) до 20:00 18 июня.

Московский район:
ул. Гарибальди, 3, 3-а, 5 до 15:00 18 июня.; ул. Академика Павлова (ч/с),  ул. Академика Павлова, 130 (п. №2, стояк), ул. Маршала Батицкого, 10 (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 46-а (кор. №2, п. №1, стояк) до 20:00 18 июня.

Немышлянский район:
проезд Стадионный, 9 до 17:00 18 июня;
ул. Благодатная, 2-а (п. №2), ул. Маршала Рыбалко, 37 (п. №6, стояк) до 20:00 18 июня.

Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 117 (п. №2), ул. Тимирязева, 30 до 20:00 18 июня.

Основянский район:
пр. Гагарина, 304 (п. №1) до 20:00 18 июня.

Слободской район:
ул. Александра Матросова, 8 (п. №4, стояк) до 20:00 18 июня.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 20 (п. №4), 39 (п. №11) до 17:00 18 июня;
ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64, 66,  ул. Деревянко, 4-а (п. №3, стояк), ул. Балакирева, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 18 июня.

Источник:   ХМР
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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