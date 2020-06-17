Где в Харькове не будет воды 17 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Индустриальный (Фрунзе), 7(п. №1, стояк) до 20:00 18 июня.
Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 17 июня.
Новобаварский район:
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (стояк), пр. Ново-Баварский (Ильича), 117 (п. №2), ул. Кибальчича, 21 (п. №1, стояк) до 20:00 17 июня.
Основянский район:
ул. Воскресенская (Урицкого), 29 (п. №2, стояк) до 20:00 17 июня.
Слободской район:
ул. Киргизская, 5 (п. №2) до 20:00 17 июня.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 20 (п. №4,5,6), 24, ул. Ахсарова, 13 (п. №8, стояк), ул. Алексеевская, 14-б (п. №1, стояк) до 20:00 17 июня.
Будет нелишним запомнить или записать все идеи, которые придут вам в голову в течение дня – они могут оказаться довольно ценными и полезными.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Местами кратковременный дождь, по области гроза.
17 июня 1955 года под управлением лётчика-испытателя Ю. Алашеева совершил первый полет самолет Ту-104.
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