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17.06.2020  08:14   

Где в Харькове не будет воды 17 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Индустриальный (Фрунзе), 7(п. №1, стояк) до 20:00 18 июня.

Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 17 июня.

Новобаварский район:
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (стояк), пр. Ново-Баварский (Ильича), 117 (п. №2), ул. Кибальчича, 21 (п. №1, стояк) до 20:00 17 июня.

Основянский район:
ул. Воскресенская (Урицкого), 29 (п. №2, стояк) до 20:00 17 июня.

Слободской район:
ул. Киргизская, 5 (п. №2) до 20:00 17 июня.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 20 (п. №4,5,6), 24, ул. Ахсарова, 13 (п. №8, стояк), ул. Алексеевская, 14-б (п. №1, стояк) до 20:00 17 июня.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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