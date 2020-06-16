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16.06.2020  13:03   

Газовые счетчики уходят в прошлое: депутаты решили считать газ не в кубах а в киловатт-часах

Чтобы окончательно запутать бытовых потребителей депутаты решили выставлять платежки за потребляемый газ не в прокачанных через трубы кубах, а в калориях потенциального тепла, полученного от его сжигания.


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Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2553 о внесении изменений в законодательство о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии. Соответствующее решение поддержал 281 народный депутат Украины .

Так, законопроектом предусматривается предоставление права Кабинету Министров Украины принимать решения о переходе на расчеты и балансирование на рынке природного газа при транспортировке, хранению, распределению, добычи, купли-продажи, поставки и потребления природного газа, в том числе осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления при перемещении природного газа через таможенную границу Украины, в единицах энергии.

Кроме того, также предполагается информирование потребителя о его потребленный объем тепловой энергии из расчета единицы измерения киловатт-час (кВт / ч), как дополнительной информации в платежных документах за услуги поставки тепловой энергии.

Напомним, Кабинет министров Украины единогласно поддержал проект постановления, которым изменил формирования тарифов на природный газ для предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ).

Источник:   УНН
 Тэги:  газ, тарифы, сжигание, оплата задолженность
 
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