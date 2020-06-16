16.06.2020 11:02

У Новобаварському районі ремонтують дахи житлових будинків (ВИДЕО)

Капітальний ремонт даху виконують комунальники у житловому будинку по вул. Власенка, 3 у Новобаварському районі.



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Як повідомила заступник голови Адміністрації Новобаварського району з питань житлово-комунального господарства Ганна Беловіцька, з проханням про оновлення покриття покрівлі мешканці будинку звернулися до Харківського міського голови Геннадія Кернеса. Адресу відразу внесли в список капітального ремонту покрівель на 2020 рік, і роботи розпочались.

«В ході ремонту планується залити нову бетонну основу і замінити руберойдове покриття на площі близько 900 кв. м. Також на об'єкті планується облаштувати нову водостічну систему протяжністю близько 150 погонних метрів і відремонтувати 12 оголовків», - зазначила Ганна Беловіцька.



Завершити роботу бригади покрівельників планують через місяць.



За словами заступника голови райадміністрації, ремонт покрівель триває і за іншими адресами Новобаварського району, зокрема, по Григорівському шосе, 51. Крім того, вже завершені роботи з відновлення м'яких покрівель по вул. Пермській, 27 та Григорівському шосе, 49-а.