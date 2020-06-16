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16.06.2020  10:14   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 15 июня было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Жилярди, 95-а, ул. Франковская, 19-21, ул. Героев Труда, 19, ул. Светлая, 6, проезд 2-й Петренковский, 49, ул. Конторская (Краснооктябрьская), 29, ул. Фельдшерская, 83, ул. Марьинская, 3-а, пр. Людвига Свободы, 35, ул. 23 Августа, 75, ул. Клочковская, 261-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, порыв, харьков, ремонт труб
 
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