Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 15 июня было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Жилярди, 95-а, ул. Франковская, 19-21, ул. Героев Труда, 19, ул. Светлая, 6, проезд 2-й Петренковский, 49, ул. Конторская (Краснооктябрьская), 29, ул. Фельдшерская, 83, ул. Марьинская, 3-а, пр. Людвига Свободы, 35, ул. 23 Августа, 75, ул. Клочковская, 261-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Отличный день для осуществления любых замыслов, требующих решительности, сообразительности и энергичности.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Местами по области кратковременный дождь, гроза, шквалы до 15-24 м/с.
16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов.
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