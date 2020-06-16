16.06.2020 08:22

Ремонт на улице Роганской: у кого сутки не будет воды (Список адресов)

С 10:00 до 24:00 16 июня будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Индустриального района.



//vodokanal.kharkov.ua

Как сообщили на КП «Харьковводоканал», это связано с с проведением ремонтных работ на водоводе D=600 мм по улице Роганской, 160.

Телефон для справок: 15-33.