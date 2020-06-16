Ремонт на улице Роганской: у кого сутки не будет воды (Список адресов)

С 10:00 до 24:00 16 июня будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Индустриального района.
Как сообщили на КП «Харьковводоканал», это связано с с проведением ремонтных работ на водоводе D=600 мм по улице Роганской, 160.
Телефон для справок: 15-33.
Отличный день для осуществления любых замыслов, требующих решительности, сообразительности и энергичности.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Местами по области кратковременный дождь, гроза, шквалы до 15-24 м/с.
16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов.
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