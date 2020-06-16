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16.06.2020  08:22   

Ремонт на улице Роганской: у кого сутки не будет воды (Список адресов)

С 10:00 до 24:00 16 июня будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Индустриального района.


//vodokanal.kharkov.ua

Как сообщили на КП «Харьковводоканал», это связано с с проведением ремонтных работ на водоводе D=600 мм по улице Роганской, 160.

Телефон для справок: 15-33.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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