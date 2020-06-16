16.06.2020 08:06

Где в Харькове не будет воды 16 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Грицевца, 48-а (стояк) до 20:00 16 июня.



Киевский район:

ул. Жилярди (ч/с), ул. Сидора Ковпака (ч/с), въезд Черновицкий (ч/с), пер. Черновицкий (ч/с), ул. Черновицкая (ч/с), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 3, 5, 7, 11-а, ул. Барабашова, 30, 32, ул. Астрономическая, 35-а-и до 20:00 15 июня.



Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 15 июня., пр. Тракторостроителей, 108 (стояк) до 17:00 16 июня.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 10-б (п. №4, стояк), ул. Светлая, 6 (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 64 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 16 июня.



Слободской район:

ул. Киргизская, 12, ул. Морозова, 32-34, пр. Героев Сталинграда, 25, 25 (кор. №1), 39, 41, ул. Монюшко, 12-а, 14, 16, 18, ул. Костычева, 17, 19, ул. Зерновая, 6, 6/3, ул. Аскольдовская, 5, 9-а, ул. Морозова, 24, 28-б до 20:00 15 июня., пр. Героев Сталинграда, 179 (п. №4) до 20:00 16 июня.



Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 75, ул. Мирная, 3, 3-а,б, 5, 7, 7-а,б, 9, ул. Мирная, 11, пр. Людвига Свободы, 31, 33, 35, пр. Людвига Свободы, 35-в, 37, 39, 39-в, 41, ул. Ахсарова, 9, 11, 11-а, пр. Победы, 58, 60, 60-а до 20:00 15 июня., ул. Ахсарова, 13 (п. №8, стояк), ул. 23 Августа, 51-б (п. №7, стояк), ул. Старицкого, 13 (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (стояк), ул. 23 Августа, 49-в (п. №3, стояк) до 20:00 16 июня.