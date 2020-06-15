Главная Новости ЖКХ На Олексіївці змінюють тепломережі
15.06.2020  14:02   

На Олексіївці змінюють тепломережі

КП «Харківські теплові мережі» замінять 400 м трубопроводу на Олексіївці.


// city.kharkov.ua

Тепловий пункт на пр. Перемоги, 65 забезпечує теплом і гарячою водою понад 6 тис. квартир. Як повідомив головний інженер Шевченківської філії КП «Харківські теплові мережі» Віталій Панасюк, труби на цій ділянці проклали 1983 року, тоді ж побудували теплорозподільну станцію. Тому мережі зносилися і потребують заміни. Їх змінюють на сучасні, попередньоізольовані в пінополіуретані.

Нові труби повинні прослужити не менше 50 років. Перед тим, як їх введуть в експлуатацію, комунальникам необхідно виконати низку підготовчих робіт - демонтувати старий трубопровід, змонтувати новий, а також замінити запірну арматуру в теплорозподільної станції в машинному цеху.

Реконструкцію на цій ділянці планується завершити в липні. Всього буде замінено близько 400 м зношеного трубопроводу. Крім того, протягом року КП «ХТМ» виконає ремонтні роботи у Шевченківському районі на 34 об'єктах.

Источник:   ХМР
 Тэги:  хтс, ремонт труб, замена труб, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.06 ЖКХ На улице Ивана Камышева меняют теплотрассу 15.04 ЖКХ Утвержден график летних отключений горячей воды 10.03 ЖКХ В Харькове продолжают устанавливать индивидуальные тепловые пункты (ФОТО)  
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 