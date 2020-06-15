Два района Харькова сутки будут без воды: список адресов

С 8:00 с 18 июня до 8:00 19 июня будет прекращено водоснабжение в части Новобаварского и Холодногорского районов.
Отключение связано с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период,сообщили в КП «Харьковводоканал».
Временно будет врекращена подача воды в:
– части Новобаварского района ограниченной ул. Полтавский Шлях, железнодорожным полотном, ул. Большой Гончаровской, ул. Конторской, железнодорожным полотном, ул. Академика Богомольца, ул. Москалевской, пер. Кубраковским, ул. Селянской, р. Лопань;
– части Холодногорского района ограниченной ул. Полтавский Шлях, ул. Левченко, железнодорожным полотном.
Водоснабжение части Холодногорского района, ограниченной ул. Полтавский Шлях, ул. Евгения Котляра, ул. Чеботарской, р. Лопань, будет осуществляться с пониженным давлением.
Список адресов, где не будет воды
Телефон для справок: 15-33.
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