Как коммунальщики ликвидируют порывы

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Жилярди, 95-а, пр. Тракторостроителей, 110, ул. Суворова, 44 (ул. Седова), ул. Баркалова (Тельмана), 36, пр. Гагарина, 70, ул. Чугуевская/пер. Тростянецкий, ул. Плехановская, 134-а, ул. Зерновая, 6, ул. Нижнегиевская, 120, ул. 23 Августа, 38, ул. Ахсарова, 3, пр. Победы, 61-б, ул. Академика Проскуры, 14, пр. Московский, 195, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 78, Салтовское шоссе, 145, ул. Гвардейцев Широнинцев, 40 (под. №1), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44, ул. Баркалова (Тельмана), 14, Салтовское шоссе, 137-б, ул. Гвардейцев Широнинцев, 40 (под. №2), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 7-9, ул. Грековская, 106, ул. Автомобильная (Песочин), 12, пр. Победы, 62, ул. Архитекторов, 40, пер. Криничный, 6, пр. Победы, 68-в, ул. Клочковская, 197-а, ул. Матюшенко, 3, пер. 1-й Лесопарковский, 5, ул. Валентиновская (Блюхера), 40-40-а, ул. Светлая, 14, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 33-б, ул. Героев Труда, 60, ул. Познанская, 2, ул. Гарибальди, 4, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 35-г, пр. Гагарина, 176 (кор. №8), ул. Богдана Хмельницкого, 24, ул. Беловежская/ул. Рельефная, ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 17-19, пр. Науки (Ленина), 66, ул. Деревянко, 3-а,б, пр. Победы, 59, ул. Клочковская, 191.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.