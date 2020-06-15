15.06.2020 08:03

Где в Харькове не будет воды 15 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевcкий район:

ул. Жилярди (ч/с), ул. Сидора Ковпака (ч/с), ул. Пушкинская, 67/69 (стояк), пер. 1-й Лесопарковский, 7 (спаренный стояк) до 20:00 15.06.20 г.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 10-б (п. №4, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 65 (п. №7, стояк), ул. Светлая, 6 (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 33, 33-а,б, ул. Гарибальди, 4 до 20:00 14.06.20 г.; ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 15.06.20 г.



Новобаварский район:

ул. Свинаренко, 5 (п. №2, стояк), ул. Станционная, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 15.06.20 г.



Шевченковский район:

ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская) (ч/с), ул. Новомирная (ч/с), ул. Серебряная (ч/с), ул. Авиахимическая (ч/с), пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с), пер. Авиахимический (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Бородиновская (ч/с), ул. Софиевская (ч/с), ул. Аграрная (ч/с), ул. Феодосийская (ч/с), ул. Товарищеская (ч/с), пер. Товарищеский (ч/с), ул. Тобольская (ч/с), ул. Карагандинская (ч/с), пер. Макеевский (ч/с), ул. Рудаковская (ч/с), ул. Кутузовская (ч/с), ул. Полярная (ч/с), ул. Зачепиловская (ч/с), ул. Дорошенковская (ч/с), ул. Пржевальского (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), ул. Вячеслава Чорновола (Павла Лебедева) (ч/с), ул. Веселая (ч/с), ул. Макаровская (ч/с) до 20:00 14.06.20 г., ул. Ахсарова, 13 (п. №8, стояк), пр. Победы, 75 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 51-б (п. №7, стояк), ул. Старицкого, 13 (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (стояк), пр. Людвига Свободы, 39-в (п. №1, стояк), ул. Тобольская, 45 (п. №1), ул. 23 Августа, 47 (стояк) до 20:00 15.06.20 г.