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12.06.2020  10:50   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 11 июня было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Кольцевая, 1, ул. Гарибальди, 4, ул. Олимпийская, 31, ул. Свинаренко, 3-5, ул. Алексеевская, 16-б, ул. Тобольская, 46-в, ул. Космонавтов, 7, ул. Клочковская, 234, ул. Деревянко, 40.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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