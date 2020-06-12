12.06.2020 10:50

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 11 июня было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Кольцевая, 1, ул. Гарибальди, 4, ул. Олимпийская, 31, ул. Свинаренко, 3-5, ул. Алексеевская, 16-б, ул. Тобольская, 46-в, ул. Космонавтов, 7, ул. Клочковская, 234, ул. Деревянко, 40.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.