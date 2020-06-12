12.06.2020 09:41

На улице Ивана Камышева меняют теплотрассу

На Харьковских тепловых сетях готовятся к осенне-зимнему периоду. Сейчас активные работы ведут в Московском районе.



//izvestia.kharkov.ua

На улице Ивана Камышева продолжается замена магистрального трубопровода. И уже переложили около 800 метров теплоносителя.



Антон Ищенко, главный инженер Московского филиала КП «ХТС»:

Выбрали мы его по причине большого количества дефектов за последнее время, было принято решение по реконструкции данной магистрали, на данный момент ведем работу полным ходом. Приступили к работе с 1 апреля, здесь начали раскопку еще в отопительный сезон, окончание планируем, к концу сентября.



Материалы для проведения работ по реконструкции трубопровода закуплены на средства Всемирного банка. Перекладку тепловики финансируют из собственных. Используемые трубы изготовлены по современным, инновационным технологиям. Они более долговечны, менее подвержены коррозии и надежнее удерживают температуру теплоносителя.



Андрей Соломаха, мастер участка ремонтно-восстановительных работ Московского филиала КП «ХТС»:

Корозостойкокость данного трубопровода гораздо выше, чем у старого, металлического. На данный момент прокладываем трубопровод с пенополиуретановой оболочкой, диаметром 600, у которого гарантийный срок 50 лет эксплуатации.



Московский филиал ХТС также ведет капитальные ремонты на улице Гвардейцев Широницев, проспектах Тракторостроителей и Юбилейном.



Антон Ищенко, главный инженер Московского филиала КП «ХТС»:

На данный момент идет подготовка к отопительному сезону 20-21 года, идет подготовка источников, уже подготовлено порядка 20%. Идут гидравлические испытания внутриквартальных тепловых сетей, выполняются замены капитального характера - реконструкция внутриквартальных сетей. У нас есть 27 адресов, 11 из которых уже выполнено. Общая протяженность труба порядка 4 километров, и идет реконструкция магистральных тепловых сетей. Общая протяженность около 5 километров, выполнено на данный момент 900 метров.



