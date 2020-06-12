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12.06.2020  08:11   

Где в Харькове не будет воды 12 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Жилярди (ч/с), ул. Сидора Ковпака (ч/с), ул. Чайковского, 27 (п. №5), пл. Конституции, 20 (п. №3) до 20:00 12 июня.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 124 (п. №3, стояк) до 17:00 12 июня;
ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-д (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 63-а (п. №2, стояк), Салтовское шоссе, 147 (п. №6, стояк) до 20:00 12 июня.

Новобаварский район:
Григоровское шоссе (Комсомольское), 49 (п. №3, стояк) до 20:00 12 июня.

Основянский район:
ул. Харьковская, 82 (п. №1) до 20:00 12 июня.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк) до 20:00 12 июня.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 154 (п. №3) до 20:00 12 июня.

Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 13 (п. №9, стояк), пр. Науки (Ленина), 30 (стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №8, стояк), пр. Науки (Ленина), 41/43 (п. №11, стояк) до 20:00 12 июня.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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