Где в Харькове не будет воды 12 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Жилярди (ч/с), ул. Сидора Ковпака (ч/с), ул. Чайковского, 27 (п. №5), пл. Конституции, 20 (п. №3) до 20:00 12 июня.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 124 (п. №3, стояк) до 17:00 12 июня;
ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-д (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 63-а (п. №2, стояк), Салтовское шоссе, 147 (п. №6, стояк) до 20:00 12 июня.
Новобаварский район:
Григоровское шоссе (Комсомольское), 49 (п. №3, стояк) до 20:00 12 июня.
Основянский район:
ул. Харьковская, 82 (п. №1) до 20:00 12 июня.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк) до 20:00 12 июня.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 154 (п. №3) до 20:00 12 июня.
Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 13 (п. №9, стояк), пр. Науки (Ленина), 30 (стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №8, стояк), пр. Науки (Ленина), 41/43 (п. №11, стояк) до 20:00 12 июня.
Отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.
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