Об'єкти «Харківводоканалу» готують до роботи в опалювальний сезон (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 11 июня Если вы хотите провести день спокойно и гармонично, то звезды советуют вам по возможности вообще не браться за какие-либо большие и ответственные дела.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 12 июня Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.