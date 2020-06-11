Главная Новости ЖКХ Об'єкти «Харківводоканалу» готують до роботи в опалювальний сезон (ФОТО)
11.06.2020  18:46   

Об'єкти «Харківводоканалу» готують до роботи в опалювальний сезон (ФОТО)

Планово-попереджувальні ремонтні роботи ведуться на об'єктах водопровідного господарства КП «Харківводоканал» для безперебійного водопостачання в осінньо-зимовий період.


//city.kharkov.ua
Як повідомив сьогодні, 11 червня, заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» Микола Завада, цього року планується провести ремонт на 12 насосних станціях підприємства. На чотирьох об'єктах роботи вже завершені.
 
«У рамках підготовки до зими проводимо ремонт запірно-регулюючої арматури, профілактику електротехнічного обладнання, перевіряємо вимірювальні прилади, ведемо промивку мереж водопостачання. В ході робіт тимчасово припиняється водопостачання частини абонентів, але це вимушений захід. Від своєчасного проведення таких робіт залежить ефективне і злагоджене функціонування систем водопостачання в осінньо-зимовий період», - зазначив Микола Завада.
 
Він додав, що про проведення ремонтів на водопровідних об'єктах абонентів інформують заздалегідь за допомогою смс-повідомлень.
 
 
 
 
 
Тэги:  отопительный сезон, водоканал, харьков, подготовка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.04 ЖКХ Утвержден график летних отключений горячей воды 05.03 ЖКХ «Харківські тепломережі» ввели новий графік подачі тепла 19.11 ЖКХ В Украине отпустили цены на отопление и горячую воду
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 