Об'єкти «Харківводоканалу» готують до роботи в опалювальний сезон (ФОТО)

Планово-попереджувальні ремонтні роботи ведуться на об'єктах водопровідного господарства КП «Харківводоканал» для безперебійного водопостачання в осінньо-зимовий період.
Если вы хотите провести день спокойно и гармонично, то звезды советуют вам по возможности вообще не браться за какие-либо большие и ответственные дела.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
В этот день 1990 года Верховная Рада Украины принимает решение о введении нового порядка исчисления времени.
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