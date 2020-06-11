11.06.2020 17:19

У місті виділять кошти на відшкодування частини «теплих» кредитів для ОСББ

На реалізацію Програми часткового відшкодування суми кредитів, отриманих ОСББ, ЖК та ЖБК на впровадження енергозберігаючих заходів, у 2020 році передбачено близько 1 млн грн.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 11 червня, на засіданні постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів Харківської міської ради повідомив директор Департаменту житлового господарства Роман Нехорошков.

За його словами, кошти з міського бюджету будуть спрямовані на відшкодування позичальникам частини суми кредитів, отриманих на проведення енергоефективних заходів, в т.ч. придбання енергозберігаючих обладнання та/або матеріалів. За ці кошти планується виконати роботи у 12-ти будинках.

Як уточнили в Департаменті житлового господарства, планується в п'яти будинках замінити вікна, в чотирьох будинках - встановити індивідуальні теплові пункти, а також провести роботи з утеплення фасаду в одному будинку і утеплення горищ - у двох будинках.

У департаменті зазначили, що програма підтримки ОСББ та ЖБК була прийнята для підвищення енергоефективності житлових будинків. У 2019 року в ній взяли участь 14 ОСББ і три ЖБК. На реалізацію робіт з міського бюджету було виділено понад 1,3 млн грн. Кошти були спрямовані на заміну вікон і дверей, модернізацію і встановлення ІТП, встановлення приладів обліку теплової енергії, утеплення інженерних мереж, теплоізоляцію зовнішніх стін, технічних і підвальних приміщень тощо.

Нагадаємо, кредит на утеплення і енергоефективні заходи можуть взяти ОСББ, ЖК і ЖБК. Програма передбачає компенсацію з міського бюджету до 20% тіла кредиту. Також позичальники можуть отримати до 20% компенсації з обласного бюджету і до 40% - з державного. Щоб взяти участь у програмі, ОСББ та ЖБК як юридичні особи можуть звернутися в три фінансові установи: «Ощадбанк», «Приватбанк» і «Укргазбанк».