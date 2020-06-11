Главная Новости ЖКХ У місті виділять кошти на відшкодування частини «теплих» кредитів для ОСББ
11.06.2020  17:19   

У місті виділять кошти на відшкодування частини «теплих» кредитів для ОСББ

На реалізацію Програми часткового відшкодування суми кредитів, отриманих ОСББ, ЖК та ЖБК на впровадження енергозберігаючих заходів, у 2020 році передбачено близько 1 млн грн.


//city.kharkov.ua
Про це сьогодні, 11 червня, на засіданні постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів Харківської міської ради повідомив директор Департаменту житлового господарства Роман Нехорошков.
 
За його словами, кошти з міського бюджету будуть спрямовані на відшкодування позичальникам частини суми кредитів, отриманих на проведення енергоефективних заходів, в т.ч. придбання енергозберігаючих обладнання та/або матеріалів. За ці кошти планується виконати роботи у 12-ти будинках.
 
Як уточнили в Департаменті житлового господарства, планується в п'яти будинках замінити вікна, в чотирьох будинках - встановити індивідуальні теплові пункти, а також провести роботи з утеплення фасаду в одному будинку і утеплення горищ - у двох будинках.
 
У департаменті зазначили, що програма підтримки ОСББ та ЖБК була прийнята для підвищення енергоефективності житлових будинків. У 2019 року в ній взяли участь 14 ОСББ і три ЖБК. На реалізацію робіт з міського бюджету було виділено понад 1,3 млн грн. Кошти були спрямовані на заміну вікон і дверей, модернізацію і встановлення ІТП, встановлення приладів обліку теплової енергії, утеплення інженерних мереж, теплоізоляцію зовнішніх стін, технічних і підвальних приміщень тощо.
 
Нагадаємо, кредит на утеплення і енергоефективні заходи можуть взяти ОСББ, ЖК і ЖБК. Програма передбачає компенсацію з міського бюджету до 20% тіла кредиту. Також позичальники можуть отримати до 20% компенсації з обласного бюджету і до 40% - з державного. Щоб взяти участь у програмі, ОСББ та ЖБК як юридичні особи можуть звернутися в три фінансові установи: «Ощадбанк», «Приватбанк» і «Укргазбанк».
Источник:   Міська рада
 Тэги:  осбб, утепление, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.04 Криминал и происшествия Харьковские энергетики требовали от ОСББ в элитном новострое несуществующих разрешений 26.02 ЖКХ У Харкові розширили програму підтримки ОСМД 20.09 ЖКХ ОСББ и кооперативы Шевченковского района запланировали мероприятия по техногенно-экологической безопасности согласно новым требованиям ГСЧС (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 