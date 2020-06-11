11.06.2020 17:03

Как Харьковводоканал готовит насосные станции к зиме: ФОТО

На всех объектах водопроводного хозяйства коммунального предприятия «Харьковводоканал» проводятся планово-предупредительные ремонтные работы для обеспечения бесперебойного функционирования систем водоснабжения в осенне-зимний период.



// vodokanal.kharkov.ua

Все работы на объектах водоснабжения проводятся в рамках утвержденного плана сообщил заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада.

В 2020 году подобные работы будут проведены на 12 насосных станциях КП «Харьковводоканал».

«Уже завершили ремонтные работы на 4 насосных станциях города. В рамках мероприятий проводим ремонт запорно-регулирующей арматуры, профилактику электротехнического оборудования, проверяем измерительные приборы, ведем промывку сетей водоснабжения. При проведении подобных работ временно прекращается водоснабжение части абонентов. Но это вынужденная мера, от своевременного проведения данных работ зависит эффективное и слаженное функционирование систем водоснабжения в осенне-зимний период»,- отметил Николай Завада.

По его словам, оповещение абонентов о проведении планово-предупредительных ремонтных работах происходит заблаговременно с помощью sms-сообщений, в средствах массовой информации и на официальном сайте КП «Харьковводоканал».