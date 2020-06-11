11.06.2020 12:02

Харьковгаз продолжает избавляться от внутридомовых систем и обслуживания газовых плит

Услуги, ранее спрятанные в тарифе на голубое топливо, заставляют оформлять в отдельный договор.



Техническое обслуживание ФОТО: ПАО "Харьковгаз"

В настоящее время договоры на техническое обслуживание газовых сетей и приборов в своем домовладении уже заключили около 14 тыс. семей Харьковской области - клиентов АО «Харьковгаз». Согласно условиям Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», обеспечить техническое обслуживание должны все владельцы / балансодержатели жилья. Для этого владелец / балансодержатель самостоятельно определяет организацию - исполнителя услуг, которая имеет разрешение на работы Государственной службы Украины по вопросам труда.

Техническое обслуживание домовых газовых сетей и приборов производится владельцем / балансодержателем домовладения в соответствии с требованиями Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» и Правилами безопасности систем газоснабжения. То есть обеспечить техническое обслуживание - обязанность потребителей газа, которая определена законодательством Украины. Техническое обслуживание проводится для безопасности жителей и членов их семей, чтобы предупредить возможные аварийные ситуации при использовании газа в быту.

В соответствии с п. 5.7. Правил безопасности систем газоснабжения, в случае если владелец / балансодержатель дома не обеспечил техническое обслуживание газовых приборов и сетей, газоснабжение прекращается.

Для выполнения работ по техническому обслуживанию потребитель может привлечь как АО «Харьковгаз», так и любую специализированную организацию, которая имеет государственное разрешение на проведение таких работ. При этом, работы оплачиваются за счет владельца / балансодержателя дома.

Консультацию по вопросам технического обслуживания клиенты компании могут получить:

Через Личный кабинет на сайте 104.ua;

Обратившись по телефону контакт-центра АО «Харьковгаз» 067 01 13 104;

По электронному адресу [email protected]

Стоимость услуг по техническому обслуживанию АО «Харьковгаз» зависит от установленных газовых приборов в доме потребителя и указывается в договоре с каждым отдельным потребителем или балансодержателем дома.