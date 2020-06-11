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11.06.2020  11:21   

В Харьковгазе впервые заработали выездные ЦОКи

Выездные ЦОКи заработали на базе Купянского отделения компании и будут осуществлять прием потребителей в селах шести районов области.


ЦОК ФОТО: ПАО "Харьковгаз"

Первые шесть приемов потребителей специалистами центров обслуживания клиентов проведены в селах Купянского и Двуречанского районов. Впоследствии, кроме этих районов, запланированы консультации клиентов в населенных пунктах Изюмского, Барвенковского, Боровского, Шевченковского районов области.

Приемы потребителей происходят с соблюдением всех рекомендаций МОЗ. Один оператор одновременно принимает только одного потребителя, на рабочих местах находятся дезинфицирующие средства, специалисты обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Работа выездных ЦОКов стала возможна благодаря поддержке местных органов власти и поселковых голов. Прием потребителей специалистами АО "Харьковгаз" проводится в помещениях поселковых советов, с предварительно размещенными объявлениями о дате и времени приема.Наиболее активно выездные центры обслуживания будут работать перед началом отопительного сезона. В то время, когда у клиентов компании увеличивается потребность в консультациях.Во время приема клиенты АО "Харьковгаз" могут:

  • Получить профессиональную консультацию по газовым вопросам;
  • Оформить заявление на установление, замену газового оборудования, техническое обслуживание газовых приборов и тому подобное;
  • Оформить заявление на переоформление лицевого счета;
  • Получить помощь в подключении к онлайн-сервисам АО "Харьковгаз"
Источник:   АО Харьковгаз
 Тэги:  газ, цена, харьков, стоимость, обслуживание
 
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