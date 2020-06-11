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11.06.2020  10:31   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 10 июня было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по адресам:
ул. Зубарева, 61,
ул. Лесопарковая, 4 (ул. Померки, 70),
ул. Гвардейцев Широнинцев/ул. Метростроителей,
ул. Леси Украинки, 4,
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 42,
пр. Московский, 210/1,
ул. Амосова, 11,
ул. Даргомыжского, 28,
пр. Победы, 66-а,
ул. Старицкого, 25.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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