11.06.2020 10:31

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 10 июня было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по адресам:

ул. Зубарева, 61,

ул. Лесопарковая, 4 (ул. Померки, 70),

ул. Гвардейцев Широнинцев/ул. Метростроителей,

ул. Леси Украинки, 4,

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 42,

пр. Московский, 210/1,

ул. Амосова, 11,

ул. Даргомыжского, 28,

пр. Победы, 66-а,

ул. Старицкого, 25.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.