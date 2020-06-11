Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 10 июня было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены по адресам:
ул. Зубарева, 61,
ул. Лесопарковая, 4 (ул. Померки, 70),
ул. Гвардейцев Широнинцев/ул. Метростроителей,
ул. Леси Украинки, 4,
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 42,
пр. Московский, 210/1,
ул. Амосова, 11,
ул. Даргомыжского, 28,
пр. Победы, 66-а,
ул. Старицкого, 25.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Если вы хотите провести день спокойно и гармонично, то звезды советуют вам по возможности вообще не браться за какие-либо большие и ответственные дела.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
В этот день 1990 года Верховная Рада Украины принимает решение о введении нового порядка исчисления времени.
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