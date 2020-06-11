11.06.2020 08:02

Где в Харькове не будет воды 11 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Слободской район:

пр. Гагарина, 43 (п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк), б-р Жасминовый (Слинько), 20 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 11.06.20 г.



Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 11.06.20 г.



Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 13 (п. №9, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №9, стояк), 186-б (п. №2, стояк) до 20:00 11.06.20 г.