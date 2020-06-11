Где в Харькове не будет воды 11 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Слободской район:
пр. Гагарина, 43 (п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк), б-р Жасминовый (Слинько), 20 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 11.06.20 г.
Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 11.06.20 г.
Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 13 (п. №9, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №9, стояк), 186-б (п. №2, стояк) до 20:00 11.06.20 г.
Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Остальное приложится.
Утро в Харькове будет ясным, во второй половине дня на небе появятся облака. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита оберегает гусят от орлов, ястребов и других хищников.
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