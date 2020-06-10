Завтра на Салтовке – массовое отключение воды: список адресов

Временное отключение воды произойдет в:
– части Московского и Киевского районов, ограниченной ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Метростроителей, Окружной дорогой, ул. Светлой, ул. Валентиновской, ул. Владислава Зубенко, Салтовским шоссе до ул. Гвардейцев Широнинцев;
– части Немышлянского района, ограниченной пр. Тракторостроителей, ул. Краснодарской, ул. Солнечной, пос. Кулиничи (Салтовским шоссе, ул. Седьмой Гвардейской Армии, ул. Прилесной, ул. Амосова), Салтовским шоссе до пр. Тракторостроителей.
Полный список адресов, где отключат воду
Телефон для справок: 15-33.