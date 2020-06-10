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10.06.2020  13:31   

Завтра на Салтовке – массовое отключение воды: список адресов

С 8:00 11 июня до 12:00 12 июня будет прекращено водоснабжение части Московского, Киевского и Немышлянского районов.


//vodokanal.kharkov.ua
Отключение воды связано с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, сообщили ена КП «Харьковводоканал».

Временное отключение воды произойдет в:

– части Московского и Киевского районов, ограниченной ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Метростроителей, Окружной дорогой, ул. Светлой, ул. Валентиновской, ул. Владислава Зубенко, Салтовским шоссе до ул. Гвардейцев Широнинцев;

– части Немышлянского района, ограниченной пр. Тракторостроителей, ул. Краснодарской, ул. Солнечной, пос. Кулиничи (Салтовским шоссе, ул. Седьмой Гвардейской Армии, ул. Прилесной, ул. Амосова), Салтовским шоссе до пр. Тракторостроителей.

Полный список адресов, где отключат воду

Телефон для справок: 15-33.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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