10.06.2020 12:21

Решением суда социальные нормы потребления газа увеличены в разы

Шестой апелляционный административный суд отменил «заниженные» нормы потребления газа, увеличив их для граждан «без счетчиков» в 3-5 раз.



// facebook

Об этом в своем Facebook написал советник и.о. министра энергетики Александр Трохимец.

Трохимец напомнил, что ранее действовали такие нормы потребления газа:

▪️ плита газовая при наличии централизованного снабжения горячей воды - 3,28;

▪️ плита газовая при отсутствии централизованного снабжения горячей воды и газового водонагревателя - 5,39;

▪️ плита газовая и газовый водонагреватель - 10,49.

Однако суд их отменил и вернул такие:

▪️ плита газовая при наличии централизованного снабжения горячей воды - 9,8 ;

▪️ плита газовая при отсутствии централизованного снабжения горячей воды и газового водонагревателя - 18,3 ;

▪️ плита газовая и газовый водонагреватель - 23,6 .

В то же время, Министерство энергетики окончательного решения еще не приняло.

Эксперты призывают Минэнерго повысить нормы потребления газа для домохозяйств без счетчиков. Объясняют они это дискриминацией, которая в условиях неучтенного газа приводит к тому, что люди со счетчиками платят за тех, кто без. В то же время, Министерство энергетики указывает, что это предложение должно пройти экспертный совет.

Также в министерстве указывают, что людям необходимо бесплатно установить счетчики.

"Правда, последний вопрос больше относится к НКРЕКП и Комитета по энергетике и ЖКХ Верховной Рады Украины, который возглавляет Андрей Герус. Но эти государственные институты не очень озабочены судьбой людей и не собираются их защищать", - добавляет советник и.о. министра.

Ранее народные избранники призвали НКРЕКП повлиять на облгазы, чтобы они выполнили свои обязательства и поставили людям бесплатные счетчики .