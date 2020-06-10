Решением суда социальные нормы потребления газа увеличены в разы

Шестой апелляционный административный суд отменил «заниженные» нормы потребления газа, увеличив их для граждан «без счетчиков» в 3-5 раз.
Об этом в своем Facebook написал советник и.о. министра энергетики Александр Трохимец.
Трохимец напомнил, что ранее действовали такие нормы потребления газа:
▪️ плита газовая при наличии централизованного снабжения горячей воды - 3,28;
▪️ плита газовая при отсутствии централизованного снабжения горячей воды и газового водонагревателя - 5,39;
▪️ плита газовая и газовый водонагреватель - 10,49.
Однако суд их отменил и вернул такие:
▪️ плита газовая при наличии централизованного снабжения горячей воды - 9,8;
▪️ плита газовая при отсутствии централизованного снабжения горячей воды и газового водонагревателя - 18,3;
▪️ плита газовая и газовый водонагреватель - 23,6.
В то же время, Министерство энергетики окончательного решения еще не приняло.
Эксперты призывают Минэнерго повысить нормы потребления газа для домохозяйств без счетчиков. Объясняют они это дискриминацией, которая в условиях неучтенного газа приводит к тому, что люди со счетчиками платят за тех, кто без. В то же время, Министерство энергетики указывает, что это предложение должно пройти экспертный совет.
Также в министерстве указывают, что людям необходимо бесплатно установить счетчики.
"Правда, последний вопрос больше относится к НКРЕКП и Комитета по энергетике и ЖКХ Верховной Рады Украины, который возглавляет Андрей Герус. Но эти государственные институты не очень озабочены судьбой людей и не собираются их защищать", - добавляет советник и.о. министра.
Ранее народные избранники призвали НКРЕКП повлиять на облгазы, чтобы они выполнили свои обязательства и поставили людям бесплатные счетчики .
Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Остальное приложится.
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По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита оберегает гусят от орлов, ястребов и других хищников.
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