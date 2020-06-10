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10.06.2020  08:02   

Где в Харькове не будет воды 10 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
пл. Конституции, 20 до 18:00 10.06.20 г.;
ул. Шишковская, 16 (п. №1, стояк), ул. Сидора Ковпака (ч/с), ул. Жилярди (ч/с) до 20:00 10.06.20 г.

Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 47/19 (п. №2), ул. Героев Труда, 37-б (п. №3, стояк) до 20:00 10.06.20 г.

Слободской район:
пр. Гагарина, 43 (п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк) до 20:00 10.06.20 г.

Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 13 (п. №9, стояк) до 20:00 10.06.20 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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