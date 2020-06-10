10.06.2020 08:02

Где в Харькове не будет воды 10 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

пл. Конституции, 20 до 18:00 10.06.20 г.;

ул. Шишковская, 16 (п. №1, стояк), ул. Сидора Ковпака (ч/с), ул. Жилярди (ч/с) до 20:00 10.06.20 г.



Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 47/19 (п. №2), ул. Героев Труда, 37-б (п. №3, стояк) до 20:00 10.06.20 г.



Слободской район:

пр. Гагарина, 43 (п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк) до 20:00 10.06.20 г.



Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 13 (п. №9, стояк) до 20:00 10.06.20 г.