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09.06.2020  18:58   

У Харкові висадили понад тисячу дерев і мільйон квітів

Комунальні служби виконалі всі весняні роботи в рамках щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля».


//city.kharkov.ua
Про це сьогодні, 9 червня, на засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста Харківської міськради повідомила заступник директора Департаменту комунального господарства Руслана Колодна.
 
За її словами, цієї весни в Харкові посадили понад 1,2 тис. дерев, 1,2 млн квітів і 6,7 тис. кущів.
 
Також впорядкували всі пам'ятники напередодні Дня перемоги і кладовища - перед поминальними днями.
 
Руслана Колодна зазначила, що під час карантину велика увага приділялася міському громадському транспорту, благоустрою зупиночних павільйонів, мийці і фарбуванню рухомого складу. Комунальними службами проводилося регулярне санітарне прибирання 906 зупиночних пунктів, встановлено та замінено 234 дорожніх знаки, відремонтовані і пофарбовані пішохідні огорожі й виконана низка інших робіт.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  миллион цветов, высадили, харьков, посадка деревьев
 
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