У Харкові висадили понад тисячу дерев і мільйон квітів

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 9 июня Про сегодняшний день можно сказать: «Ум и сердце не в ладу». Из-за этого возможны переживания, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 10 июня Утро в Харькове будет ясным, во второй половине дня на небе появятся облака. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.