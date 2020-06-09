У Харкові висадили понад тисячу дерев і мільйон квітів

Комунальні служби виконалі всі весняні роботи в рамках щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля».
Про сегодняшний день можно сказать: «Ум и сердце не в ладу». Из-за этого возможны переживания, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Утро в Харькове будет ясным, во второй половине дня на небе появятся облака. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
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