09.06.2020 16:05

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За период с 1 до 8 июня было устранено 76 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



// vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Примеровская, 28, Салтовское шоссе, 110, ул. Врубеля (Луначарского), 3, пер. Путепроводный/пер. Океанский, ул. Киргизская, 3, ул. Нижнегиевская, 120 (ул. Холодногорская), ул. Броневая, 7, ул. Архитекторов, 34, ул. Деревянко, 20, ул. Гвардейцев Широнинцев, 96/30, пер. 1-й Лесопарковский, 7, ул. Краснодарская, 171 (кор. №1), ул. Тимирязева, 42, ул. Золочевская/пер. 1-й Золочевский, пр. Людвига Свободы, 20, ул. Клочковская, 199-б, ул. Труфанова, 7-9, ул. Продольная, 5, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 35-в, ул. Леси Украинки, 4, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61, Салтовское шоссе, 112, ул. Криворожская/пер. Бакунина, ул. Молочная (Кирова), 10, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 155, ул. Автомобильная (Песочин), 1, пр. Победы, 77-б, ул. Гвардейцев Широнинцев, 92, пр. Тракторостроителей, 92/13, ул. Гвардейцев Широнинцев, 53-а, ул. Артельная/ул. Ушакова, пр. Победы, 62, наб. Автострадная, 17, ул. Маршала Батицкого, 25, пр. Победы, 64, ул. Олимпийская, 25, пр. Победы, 67, ул. Большая Гончаровская, 3, пр. Победы, 59, пр. Гагарина, 354, ул. Костычева, 19, пр. Победы, 66-а, ул. 23 Августа, 75, ул. Гвардейцев Широнинцев, 66, пр. Московский, 210/1, ул. Клочковская, 370, ул. Новгородская, 16, ул. Кузнецкая, 1, ул. Клочковская, 199-б, ул. Новгородская, 6-а, наб. Автострадная, 17, ул. Воскобойницкая, 5, ул. Арсенальная, 20, ул. Врубеля (Луначарского), 3, пр. Гагарина, 354, ул. Полтавский Шлях, 190, пр. Победы, 62/1, ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 17, пер. Криничный, 6, ул. Шекспира, 8-а, ул. Тархова, 13, пр. Жуковского (круг троллейбуса), пр. Победы, 70-е, наб. Автострадная, 17, ул. Баркалова (Тельмана), 9, ул. Николая Бажана (Кривомазова), 14, пр. Жуковского, 2, пр. Победы, 70, ул. Академика Проскуры, 14, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44-а, ул. Ковтуна, 50, пос. Песочин (ул. Надежды, 15-а), ул. Исполкомовская, 28, пр. Победы, 62, ул. Мирная (ул. Самаркандская), въезд Балакирева, 1.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.