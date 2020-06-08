Где в Харькове не будет воды 9 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 162-б, г, д, ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Дружбы Народов, 244 (стояк) до 20:00 09.06.20 г.
Слободской район:
пр. Гагарина, 43 (п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк) до 20:00 09.06.20 г.
Про сегодняшний день можно сказать: «Ум и сердце не в ладу». Из-за этого возможны переживания, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
В Харькове небо преимущественно будет ясным. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
влажность:
давление:
ветер: