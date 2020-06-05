Водоканал предупреждает о массовых отключениях воды на Салтовке

Планово-предупредительные работы на водопроводных сетях проведут на будущей неделе в Киевском, Московском и Немышлянском районах.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», в связи с подготовкой сетей к работе в осенне-зимний период с 8:00 11 июня до 12:00 12 июня будет прекращено водоснабжение:
- части Московского и Киевского районов, ограниченной ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Метростроителей, Окружной дорогой, ул. Светлой, ул. Валентиновской, ул. Владимира Зубенко, Салтовским шоссе до ул. Гвардейцев Широнинцев;
- части Немышлянского района, ограниченной пр. Тракторостроителей, ул. Краснодарской, ул. Солнечной, пос. Кулиничи (Салтовским шоссе, ул. Седьмой Гвардейской Армии, ул. Прилесной, ул. Амосова), Салтовским шоссе до пр. Тракторостроителей.
С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой. От важных разговоров сегодня лучше отказаться – найти взаимопонимание и компромисс будет нелегко.
Первая в этом году жара – до 33 градусов – начнется именно в эти удлиненные праздничные выходные.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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