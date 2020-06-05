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05.06.2020  12:21   

Водоканал предупреждает о массовых отключениях воды на Салтовке

Планово-предупредительные работы на водопроводных сетях проведут на будущей неделе в Киевском, Московском и Немышлянском районах.


://city.kharkov.ua/

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», в связи с подготовкой сетей к работе в осенне-зимний период с 8:00 11 июня до 12:00 12 июня будет прекращено водоснабжение:

- части Московского и Киевского районов, ограниченной ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Метростроителей, Окружной дорогой, ул. Светлой, ул. Валентиновской, ул. Владимира Зубенко, Салтовским шоссе до ул. Гвардейцев Широнинцев;

- части Немышлянского района, ограниченной пр. Тракторостроителей, ул. Краснодарской, ул. Солнечной, пос. Кулиничи (Салтовским шоссе, ул. Седьмой Гвардейской Армии, ул. Прилесной, ул. Амосова), Салтовским шоссе до пр. Тракторостроителей.

С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.

Источник:   ХГС
 Тэги:  водоканал, харьков, ремонт, отключение, вода
 
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