05.06.2020 09:21

«Цветочная клептомания» в саду Шевченко среди белого дня: патрульные не приехали на вызов (ВИДЕО)

Городские озеленители, не прекращая работать ни на день, пытаются создать красоту, однако не все это ценят. В саду Шевченко женщина среди белого дня украла цветы.



//izvestia.kharkov.ua

Эта история с детективным подтекстом под кодовым названием «Цветочная клептомания», или «Жажда цветов» произошла в саду Шевченко возле клумбы, рядом с аллеей звезд «Харьковская сирень». Прямо среди бела дня.



Женщина с темными волосами, в солнцезащитных очках и розовой куртке очень внимательно всматривалась в клумбы, недавно создали городские озеленители. С первого вида казалось, что женщина не смогла пройти мимо, чтобы не насладиться цветочным разнообразием в деталях. Даже сделала круг вокруг цветника. Однако все самое интересное произошло дальше. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.



Дмитрий Макогон начальник юридического отдела СКП «Харьковзеленстрой»:

Указанное событие произошло в обеденное время, когда на данном месте находится много людей - как харьковчан, так и гостей города. Удивляет тот факт, что никто не сделала замечание этой женщине, ее противоправным действиям, и я бы сказал, позорным действиям. Когда этот факт был зафиксирован на видеокамеры, сразу к этой женщине подошли представители охранной организации, осуществляющей охрану данного объекта. Целью было разъяснение данному лицу его противоправных действий. Однако, женщина решила избежать ответственности: не отвечала на вопросы, не представилась и не назвала свое имя. И сделала вид, что она не понимает ни украинского, ни русского языка.



Самое интересное началось, когда охрана саду Шевченко вызвала патрульных на место преступления. Для того, чтобы правоохранители все зафиксировали и выписали протокол любительнице цветов. Ждали долго, говорят в профильном КП.



Дмитрий Макогон начальник юридического отдела СКП «Харьковзеленстрой»:

Ни один патруль не отреагировал на данный звонок, и ни один патруль не прибыл на место, что действительно удивляет в этой ситуации. Я считаю, что для работников органов полиции не должно быть градации особенности вызовов. Пусть это будет на совести работников полиции. Также хочется добавить, что вообще не понятны действия указанного лица, по ее краже цветов средь бела дня. И это не единичный случай, понимаете. Такие случаи происходят ежедневно на различных объектах благоустройства нашего города. Я бы хотел обратиться к жителям города Харькова, к гостям нашего прекрасного города, чтобы они уважали работу коммунальщиков, которые создают действительно очень хорошие объекты благоустройства. Хотелось, чтобы наши жители вели себя достойно и не совершали таких позорных и противоправных действий.



