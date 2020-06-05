05.06.2020 08:45

В микрорайоне Новой Баварии восстанавливаются внутрикварталки и тротуары

Городские дорожники работают ежедневно для комфорта горожан. В частности, сейчас работы ведут в микрорайоне Новой Баварии.



//izvestia.kharkov.ua

Во дворах по улицам Китаенко, 4, 6 и Петра Свинаренко, 3 в разгаре работы по благоустройству придомовых территорий. Дорожники занимаются капремонтом внутриквартальных дорог и тротуаров.



«Уже заменен бордюрный камень, обустроены парковочные места, устроены тротуарные дорожки на площади около 300 кв.м. Заканчивается укладка асфальтобетонного покрытия проезжих частей на площади около 2500 кв.м. В настоящее время на территории района в работе остается 12 адресов, что составляет 48 процентов от общего плана на год», – рассказала заместитель главы администрации Новобаварского района по вопросам ЖКХ Анна Беловицкая.



К благоустройству придомовых территорий в Новобаварский районе подходят комплексно. Поэтому совместно с коммунальными предприятиями были обследованы инженерные коммуникации и было обнаружено, что по улице Свинаренко, 5 подземные сети горячего водоснабжения и централизованного отопления находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют замены. Поэтому тепловики приступили к перекладке изношенных участков подземных сетей горячего водоснабжения и централизованного отопления.



«В ходе данных работ планируется выполнить укладку трубопровода горячего водоснабжения с изопрофлекса протяженностью 149 погонных метров, трубопровода централизованного отопления ППУ изоляции протяженностью 250 погонных метров. После завершения данных работ будет выполнен капитальный ремонт внутриквартальной дороги и тротуара по адресу улица Свинаренко Петра, 5», – добавила Анна Беловицкая.