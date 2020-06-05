Где в Харькове не будет воды 5 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
въезд Бутовский, 7 до 18:00 5 июня;
ул. Труфанова (ч/с), ул. Труфанова, 14 до 20:00 5 июня.
Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 5 июня.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 190 до 20:00 5 июня.
Шевченковский район:
ул. Котельниковская (ч/с), ул. Котельниковская, 11, 13 до 20:00 6 июня.
Звезды обещают усилить дух свободомыслия, что позволит мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Ночью кратковременный дождь. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь. Грозы, местами град, шквал 15-20 м/с.
Самые страшные врачи для большинства человечества – стоматологи – придумали отмечать 4 июня Международный день борьбы с кариесом.
влажность:
давление:
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