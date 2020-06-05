05.06.2020 08:02

Где в Харькове не будет воды 5 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

въезд Бутовский, 7 до 18:00 5 июня;

ул. Труфанова (ч/с), ул. Труфанова, 14 до 20:00 5 июня.



Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 5 июня.



Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 190 до 20:00 5 июня.



Шевченковский район:

ул. Котельниковская (ч/с), ул. Котельниковская, 11, 13 до 20:00 6 июня.