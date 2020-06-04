04.06.2020 09:01

Солнечные лучи тагетиса по проспекту Независимости от городских озеленителей (ВИДЕО)

Зеленая зона в центре Харькова будет солнечной, даже невзирая на пасмурную погоду. Об этом позаботились городские озеленители.



//izvestia.kharkov.ua

Ранее на проспекте Независимости, возле памятника основателю Харькова казаку Харько, были тысячи желтых тюльпанов - теперь желтый тагетис. Как солнечные лучи, по которым уже соскучились харьковчане.



«В период между дождями мы выкопали тюльпаны. Начали посадку тагетиса. Здесь будет посажено порядка 50 000 цветов, таких цветов как лимонный и жёлтый - цвет солнца, радости, яркий и красивый. Также, надеюсь, что нашим харьковчанам эта красота понравится. Поверьте, мы вкладываем душу в посадку каждого цветочка. На это уходит много труда, а также трудится очень много людей. Надеюсь, что харьковчане будут радоваться этим ярким цветам», – рассказала начальник производственного участка СКП "Харьковзеленстрой" Юлия Захарченко.



Высадить весь рисунок полностью, цветоводы планируют как можно быстрее. Потом будут ежедневно ухаживать за растениями. Время от времени обогащать их удобрениями для лучшей приживаемости и стимуляции роста. Будут прорывать сорняки и поливать в жаркие дни лета.



«С начала посадочного сезона мы посадили уже достаточное количество клумб, особенно в центре города. Например возле театра оперы и балета - у нас там посажена виола. В саду Шевченко больше 14 клумб, которые мы уже тоже высадили. Там разнообразный цветок, разнообразная декоративная щепа и мраморная галька. Впереди у нас ещё много клумб, локаций, которые мы так же будем украшать разнообразными цветами. Которые опять же не будут похожи друг на друга. Это наша маленькая тайна, и пока что её мы раскрывать не будем. Так же хочу обратиться - не топчите, не вырывайте. Не губите наш труд! Хотите, приходите, фотографируйтесь, любуйтесь, наслаждайтесь красотой, но не губите!», – призывает Юлия Захарченко



