Где в Харькове не будет воды 3 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 3 (п. №8), ул. Дружбы Народов, 267 (п. №9) до 20:00 4 июня.
Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 4 июня.
Немышлянский район:
пр. Московский, 248 (п. №1, стояк), пр. Московский, 198/2 (п. №2), Салтовское шоссе, 246 (стояк) до 20:00 4 июня.
Новобаварский район:
ул. Большая Гончаровская, 3, 5, 11, 13 до 20:00 4 июня;
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (стояк) до 20:00 4 июня.
Основянский район:
ул. Грековская, 14 до 20:00 4 июня.
Слободской район:
пр. Гагарина, 43 (п. №1, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 11 (п. №2, стояк) до 20:00 4 июня.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 20 (п. №5, стояк), 35-в (п. №1, стояк), пр. Победы, 56 (п. №5, стояк), ул. Есенина, 15 (п. №3,4), ул. Броневая (ч/с) до 20:00 4 июня;
ул. Котельниковская (ч/с), ул. Котельниковская, 11, 13 до 20:00 6 июня.
Звезды обещают усилить дух свободомыслия, что позволит мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Ночью кратковременный дождь. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь. Грозы, местами град, шквал 15-20 м/с.
Самые страшные врачи для большинства человечества – стоматологи – придумали отмечать 4 июня Международный день борьбы с кариесом.
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