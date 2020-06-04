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04.06.2020  08:02   

Где в Харькове не будет воды 3 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 3 (п. №8), ул. Дружбы Народов, 267 (п. №9) до 20:00 4 июня.

Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 4 июня.

Немышлянский район:
пр. Московский, 248 (п. №1, стояк), пр. Московский, 198/2 (п. №2), Салтовское шоссе, 246 (стояк) до 20:00 4 июня.

Новобаварский район:
ул. Большая Гончаровская, 3, 5, 11, 13 до 20:00 4 июня;
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (стояк) до 20:00 4 июня.

Основянский район:
ул. Грековская, 14 до 20:00 4 июня.

Слободской район:
пр. Гагарина, 43 (п. №1, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 11 (п. №2, стояк) до 20:00 4 июня.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 20 (п. №5, стояк), 35-в (п. №1, стояк), пр. Победы, 56 (п. №5, стояк), ул. Есенина, 15 (п. №3,4), ул. Броневая (ч/с) до 20:00 4 июня;
ул. Котельниковская (ч/с), ул. Котельниковская, 11, 13 до 20:00 6 июня.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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