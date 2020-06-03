03.06.2020 11:42

Найди в Харькове новую фигуру: озеленители рассказали, чем порадуют горожан

Харьков продолжают украшать цветочными фигурами.



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Так, в сквере «Стрелка» появилась композиция в виде пары на пикнике.



По задумке, парень и девушка отдыхают на покрывале, рядом стоит корзинка, которую они взяли с собой на пикник, рассказал заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь.



«Была идея соединить фигуры с цветником - юноша загорает, а девушка любуется цветами. Это фотозона, куда харьковчане могут зайти, пофотографироваться и не испортить газон», - рассказал Андрей Дронь.



Он напомнил, что такие же «зеленые фигуры» установлены возле фонтана «Зеркальная струя». Только там - прогуливающаяся пара с собачкой. А сегодня озеленители установят фигуру в виде руки, придерживающей деревцо, на пр. Независимости, ближе к флагштоку, где она была и в прошлом году.



Андрей Дронь отметил, что «зеленые» скульптуры изготовлены из металлического каркаса, который потом обшивают искусственным самшитом.



«В будущем мы планируем установить еще несколько таких фотозон для харьковчан и гостей города. Как говорится, найди в Харькове новую фигуру», - отметил заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой».



Также он сообщил, что в Харькове уже посадили около миллиона цветов. В частности, на пр. Независимости завершается посадка тагетиса двух оттенков желтого цвета. Около 50 тыс. бархатцев будут цвести до осени.