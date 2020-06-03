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03.06.2020  10:01   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 2 июня было устранено 7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по адресам:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 96/30,
пер. 1-й Лесопарковский, 7,
ул. Краснодарская, 171 (кор. №1),
ул. Тимирязева, 42,
ул. Золочевская/пер. 1-й Золочевский,
пр. Людвига Свободы, 20,
ул. Клочковская, 199-б.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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