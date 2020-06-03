03.06.2020 09:04

Благоустройство дворов в Киевском районе продолжается (ВИДЕО)

Обильные дожди не помешали графику благоустройства придомовых территорий. Наоборот, они очень помогли озеленителям.



//izvestia.kharkov.ua

Можно ли сделать из стандартного двора спального микрорайона, которых тысячи в Харькове, комфортный и за образцовый?! Можно, говорят дворники и озеленители Киевского района! И доказывают это делом.

Один из таких примеров - двор по улице Чайковской, 14. Обильные дожди, идущие в течение последних недель, - дворникам в помощь. Все просто, говорят они, осадки позволили вырасти газонам. И уже сегодня они косят их чтобы добавить красивый и опрятный вид.



«Рыхление газонов произвели 1 150 квадратных метров, на которые была высеяна травка, вот она сейчас уже взошла. В самом начале мы производили полив. Потом нам дождик помогал. Травка 100% всхожесть. Нам было завезено 20 кубов земли из которой мы изготовили 11 новых клумб и цветников. В них были посажены многолетние 3 500 штук и однолетние. Многолетние - это ирисы, лилейники. Однолетних цветов было 3 300 высажено в клумбы и цветники. Это тагетис, цинерарии, петунии. Кохии было высажено около 1 000 штук», – рассказала начальник участка №3 Киевского филиала КП «Харьковблагоустройство» Вера Козлова.



Работы по благоустройству этого, 14-го, и соседнего, 16-го, дворов начаты еще весной. И продолжатся, добавила Вера Козлова.



«Планируется ещё реконструкция заборчика, который будет или восстанавливаться, или новый будет установлен. Дальше будет произведена асфальтировка дорог и тротуаров - планируется в этом году. У нас ещё в работе будет клумба одна. Ждём мы можжевельник, он там будет высажен. Ждём бут, который будет установлен. Будут высажены цветы. Будет мраморная крошка, будут ограждения, агроволокно. Надеемся, что сейчас у нас уже красивые клумбы, а эта будет ещё красивее. Планируем, задумка есть!», – добавила Вера Козлова.