03.06.2020 08:05

Где в Харькове не будет воды 3 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

пр. Жуковского, 5 (п. №7, стояк) до 18:00 3 июня;

ул. Труфанова (ч/с), пер. Эльбрусский (ч/с), пер. Дегтярный (ч/с), ул. Труфанова, 5, 14, ул. Каразина, 6 (п. №2), ул. Астрономическая, 37 (п. №7, стояк) до 20:00 3 июня.



Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 3 июня;

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-в (п. №4), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-а,б до 17:00 4 июня.



Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (стояк), ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 3 июня.



Основянский район:

пр. Гагарина, 72 (п. №10-13) до 20:00 3 июня.



Слободской район:

пр. Гагарина, 43 (п. №1, стояк), ул. Полевая, 4 (п. №3, стояк) до 20:00 3 июня.



Шевченковский район:

пер. 23 Августа, 3 (п. №3, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 20 (п. №5, стояк), 35 (п. №10), пр. Победы, 56 (п. №5, стояк), ул. Котельниковская (ч/с), ул. Котельниковская, 11, 13 до 20:00 3 июня.