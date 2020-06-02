Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 1 июня было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Примеровская, 28, Салтовское шоссе, 110, ул. Врубеля (Луначарского), 3, пер. Путепроводный/пер. Океанский, ул. Киргизская, 3, ул. Нижнегиевская, 120 (ул. Холодногорская), ул. Броневая, 7, ул. Архитекторов, 34, ул. Деревянко, 20.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День прекрасно подходит для любых самостоятельных проектов и шагов. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, – действуйте!
Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь, местами грозы.
2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).
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