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02.06.2020  12:03   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 1 июня было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Примеровская, 28, Салтовское шоссе, 110, ул. Врубеля (Луначарского), 3, пер. Путепроводный/пер. Океанский, ул. Киргизская, 3, ул. Нижнегиевская, 120 (ул. Холодногорская), ул. Броневая, 7, ул. Архитекторов, 34, ул. Деревянко, 20.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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