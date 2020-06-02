Где в Харькове не будет воды 2 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
пр. Жуковского, 5 (п. №7, стояк) до 18:00 02.06.20 г.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №1, стояк) до 17:00 02.06.20 г.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать это в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. К вечеру дождь, который начнется после полудня, должен ослабнуть.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
влажность:
давление:
ветер: