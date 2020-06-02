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02.06.2020  08:06   

Где в Харькове не будет воды 2 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
пр. Жуковского, 5 (п. №7, стояк) до 18:00 02.06.20 г.

Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №1, стояк) до 17:00 02.06.20 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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