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01.06.2020  12:19   

В Пятихатках на сутки отключат воду

В поселке Пятихатки проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях


//vodokanal.kharkov.ua

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, временно с  3 июня 08:00 до 4 июня 08:00 будет прекращено водоснабжение:

- пос. Пятихатки, пос. Лесное, пос. Родичи, пос. Флоринка, гольф-клуба, экопарка Фельдмана. 

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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