В Пятихатках на сутки отключат воду

В поселке Пятихатки проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, временно с 3 июня 08:00 до 4 июня 08:00 будет прекращено водоснабжение:
- пос. Пятихатки, пос. Лесное, пос. Родичи, пос. Флоринка, гольф-клуба, экопарка Фельдмана.
Со списком адресов можно ознакомиться здесь.
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