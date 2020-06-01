01.06.2020 12:19

В Пятихатках на сутки отключат воду

В поселке Пятихатки проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях



//vodokanal.kharkov.ua

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, временно с 3 июня 08:00 до 4 июня 08:00 будет прекращено водоснабжение:

- пос. Пятихатки, пос. Лесное, пос. Родичи, пос. Флоринка, гольф-клуба, экопарка Фельдмана.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.