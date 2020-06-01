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01.06.2020  10:04   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 29, 30 и 31 мая было устранено 22 повреждения на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Франтишека Крала, 37, ул. Пестеля, 69, ул. Леся Сердюка, 56, ул. Гвардейцев Широнинцев, 92, пер. Клочковский, 22, ул. Целиноградская, 22/39-а, ул. Гвардейцев Широнинцев, 99, пер. Адыгейский, 19-а, ул. Танкопия, 5-б, ул. Бульварная, 8, ул. Криворожская/пер. Бакунина, ул. Конотопская, 112, пр. Победы, 59, ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 21-23, ул. Белогорская, 36, пр. Московский, 275-е, пр. Жуковского, 9, ул. Валентиновская (Блюхера), 46-а, ул. Конотопская, 59, Белгородское шоссе (ХТТУ), ул. Конотопская, 59, ул. Большая Панасовская (Котлова), 54, ул. Ахсарова, 15-а.  

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, порыв, харьков, ремонт труб
 
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