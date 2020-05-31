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31.05.2020  11:11   

Где в Харькове не будет воды 31 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Мира, 74 (п. №1), пр. Александровский, 73 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 31 мая.

Киевский район:
ул. Старошишковская, 5 (п. №3, стояк), ул. Шевченко, 167 (п. №1), ул. Продольная, 3-а (п. №4) до 20:00 31 мая.

Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 47/19 (п. №2), пр. Тракторостроителей, 108 (п. №6, стояк) до 20:00 31 мая.

Новобаварский район:
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (стояк) до 20:00 1 июня.

Слободской район:
ул. Зерновая, 53 (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 43 (п. №1, стояк) до 20:00 1 июня.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 190/4 до 17:00 1 июня.

Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 37 (п. №4) до 20:00 31 мая;
пер. 23 Августа, 7 (п. №2), пр. Победы, 58 (п. №1, стояк) до 17:00 1 июня.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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