31.05.2020 11:11

Где в Харькове не будет воды 31 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Мира, 74 (п. №1), пр. Александровский, 73 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 31 мая.



Киевский район:

ул. Старошишковская, 5 (п. №3, стояк), ул. Шевченко, 167 (п. №1), ул. Продольная, 3-а (п. №4) до 20:00 31 мая.



Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 47/19 (п. №2), пр. Тракторостроителей, 108 (п. №6, стояк) до 20:00 31 мая.



Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (стояк) до 20:00 1 июня.



Слободской район:

ул. Зерновая, 53 (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 43 (п. №1, стояк) до 20:00 1 июня.



Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 190/4 до 17:00 1 июня.



Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 37 (п. №4) до 20:00 31 мая;

пер. 23 Августа, 7 (п. №2), пр. Победы, 58 (п. №1, стояк) до 17:00 1 июня.