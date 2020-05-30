Где в Харькове не будет воды 30 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Старошишковская, 5 (п. №3, стояк) до 20:00 31 мая;
ул. Продольная, 3-а (п. №4) до 20:00 30 мая.
Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 30 мая,
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 47/19 (п. №2) до 20:00 30 мая.
Новобаварский район:
ул. Бульварная, 8 до 20:00 30 мая;
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (стояк) до 20:00 30 мая.
Слободской район:
въезд Тарасовский, 4 (п. №2, стояк), ул. Зерновая, 53 (п. №1, стояк) до 20:00 30 мая.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 190/4 (п. №1) до 20:00 31 мая.
Шевченковский район:
ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская) (ч/с), ул. Новомирная (ч/с), ул. Серебряная (ч/с), ул. Авиахимическая (ч/с), пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с), пер. Авиахимический (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Бородиновская (ч/с), ул. Софиевская (ч/с), ул. Аграрная (ч/с), ул. Феодосийская (ч/с), ул. Товарищеская (ч/с), пер. Товарищеский (ч/с), ул. Тобольская (ч/с), ул. Карагандинская (ч/с), пер. Макеевский (ч/с), ул. Рудаковская (ч/с), ул. Кутузовская (ч/с), ул. Полярная (ч/с), ул. Зачепиловская (ч/с), ул. Дорошенковская (ч/с), ул. Пржевальского (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), ул. Вячеслава Чорновола (Павла Лебедева) (ч/с), ул. Макаровская (ч/с), ул. Старицкого, 29 (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №12) до 20:00 30 мая.
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок, поэтому будьте осторожны с деньгами.
Весна уходит из Харькова с дождями и прохладой.
Ежегодно в последнюю субботу мая в Украине отмечается День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.
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