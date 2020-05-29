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29.05.2020  13:40   

У Харкові реконструюють сквер біля БК «Металіст»

Масштабна реконструкція розпочата в сквері біля Будинку культури «Металіст», який розташований по вул. Плеханівській, 77.


// city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 28 травня, на своїй сторінці у «Facebook» повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

Він зазначив, що раніше в цьому сквері грав духовий оркестр, працював фонтан і були дитячі ігрові майданчики - і все це найближчим часом буде відновлено.

«Ми почали відновлення будівлі, літньої сцени, фонтану. Не забуваємо і про реалії сучасності. На території парку буде і майданчик для вигулу собак, і спортмайданчик. Знайдеться місце і для велосипедної парковки. Вся необхідна інфраструктура для комфортного відпочинку городян теж буде побудована», - повідомив Ігор Терехов.

Як зазначив перший віце-мер, оновлену локацію для спорту і відпочинку харків'яни зможуть побачити вже цього літнього сезону.

Нагадаємо, за останні роки в місті була проведена реконструкція багатьох улюблених зон відпочинку харків'ян, включаючи ЦПКВ імені Горького, сад Шевченка, Саржин яр, Молодіжний парк і сквер «Стрілка».

Источник:   ХМР
 Тэги:  сквер, реконструкция, харьков, благоустройство
 
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