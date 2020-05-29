29.05.2020 13:40

У Харкові реконструюють сквер біля БК «Металіст»

Масштабна реконструкція розпочата в сквері біля Будинку культури «Металіст», який розташований по вул. Плеханівській, 77.



// city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 28 травня, на своїй сторінці у «Facebook» повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

Він зазначив, що раніше в цьому сквері грав духовий оркестр, працював фонтан і були дитячі ігрові майданчики - і все це найближчим часом буде відновлено.



«Ми почали відновлення будівлі, літньої сцени, фонтану. Не забуваємо і про реалії сучасності. На території парку буде і майданчик для вигулу собак, і спортмайданчик. Знайдеться місце і для велосипедної парковки. Вся необхідна інфраструктура для комфортного відпочинку городян теж буде побудована», - повідомив Ігор Терехов.



Як зазначив перший віце-мер, оновлену локацію для спорту і відпочинку харків'яни зможуть побачити вже цього літнього сезону.



Нагадаємо, за останні роки в місті була проведена реконструкція багатьох улюблених зон відпочинку харків'ян, включаючи ЦПКВ імені Горького, сад Шевченка, Саржин яр, Молодіжний парк і сквер «Стрілка».