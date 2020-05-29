29.05.2020 12:02

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 28 мая было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Шишковская, 8-10, ул. Академическая, 1, ул. Леся Сердюка, 38, пр. Тракторостроителей, 107, ул. Гвардейцев Широнинцев, 53-а, ул. Академика Павлова, 140, пр. Тракторостроителей, 110, ул. Набойченко/ул. Бугрименко, пр. Людвига Свободы, 24-б, ул. Деревянко, 20, пр. Победы, 59, ул. Старицкого, 24, ул. Новопрудная, 9-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.