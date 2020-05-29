Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 28 мая было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Шишковская, 8-10, ул. Академическая, 1, ул. Леся Сердюка, 38, пр. Тракторостроителей, 107, ул. Гвардейцев Широнинцев, 53-а, ул. Академика Павлова, 140, пр. Тракторостроителей, 110, ул. Набойченко/ул. Бугрименко, пр. Людвига Свободы, 24-б, ул. Деревянко, 20, пр. Победы, 59, ул. Старицкого, 24, ул. Новопрудная, 9-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности.
Весна уходит из Харькова с дождями и прохладой.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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