Где в Харькове не будет воды 29 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 20/8 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 29 мая.
Киевский район:
ул. Героев Труда, 4-б (п. №1, стояк) до 20:00 29 мая.
Слободской район:
ул. Зерновая, 53 (п. №1) до 20:00 29 мая.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 186-б (п. №6, стояк) до 20:00 29 мая.
Чужие интриги или тайные ходы, о которых вы не подозревали, сегодня могут стать для вас очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
Синоптики обещают пасмурный, но теплый четверг. Утром и днем грозы, шквалы 15-20 м/с, град. Кратковременные дожди, местами по области значительные.
28 мая 1958 года в магазине «Соки-воды», который долгие годы находился в начале ул. Сумской, впервые в СССР появились два автомата по продаже газированной воды «Харьков».
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