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29.05.2020  08:01   

Где в Харькове не будет воды 29 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 20/8 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 29 мая.

Киевский район:
ул. Героев Труда, 4-б (п. №1, стояк) до 20:00 29 мая.

Слободской район:
ул. Зерновая, 53 (п. №1) до 20:00 29 мая.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 186-б (п. №6, стояк) до 20:00 29 мая.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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