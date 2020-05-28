Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 27 мая было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Роганская, 160, ул. Старова, 67, ул. Артельная, 5, проезд 2-й Петренковский, 49, ул. Маковского, 48, въезд Тринклера, 7, ул. Кокчетавская, 20, ул. Артельная, 7, пр. Победы, 62-б, ул. Старицкого, 4-б.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Чужие интриги или тайные ходы, о которых вы не подозревали, сегодня могут стать для вас очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
Синоптики обещают пасмурный, но теплый четверг. Утром и днем грозы, шквалы 15-20 м/с, град. Кратковременные дожди, местами по области значительные.
28 мая 1958 года в магазине «Соки-воды», который долгие годы находился в начале ул. Сумской, впервые в СССР появились два автомата по продаже газированной воды «Харьков».
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