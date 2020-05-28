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28.05.2020  11:37   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 27 мая было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Роганская, 160, ул. Старова, 67, ул. Артельная, 5, проезд 2-й Петренковский, 49, ул. Маковского, 48, въезд Тринклера, 7, ул. Кокчетавская, 20, ул. Артельная, 7, пр. Победы, 62-б, ул. Старицкого, 4-б.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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